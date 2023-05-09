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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مفاجأة سعيدة تحدث لـ4 شقيقات روسيات في نفس الوقت.. ما هي

مفأجاة سعيدة تحدث
مفأجاة سعيدة تحدث لـ4 شقيقات روسيات في نفس الوقت

نشرت صحيفة الديلي ستار البريطانية تقرير عن حدوث مفاجأة سعيدة ونادرة من نوعها لأربع شقيقات في نفس الوقت في روسيا. 

وقالت الصحيفة البريطانية إن الأربع شقيقات الملقبات بـ“الدمي الروسية” حملن في ذات الوقت علما بأن هذا الحمل الأول لشقيقتين منهن بينما متعدد للشقيقتين الآخرتين. 

ولفتت إلى أن عمر الشقيقات على التوالي 24 عاما و 29 عاما و 35 عاما و 41 عاما. 

وبينت أنه سيتضاعف عدد الأطفال الصغار في أسرهن من أربعة إلى ثمانية مع إضافة ولدين لأول مرة.

وعبرت الشقيقات عن فرحتهم بهذه الصدفة الغريبة والجميلة، قائلات: "نحب أن الأطفال سيكونون جميعا في نفس الفصل معً بمجرد ذهابهم إلى الحضانة والمدرسة، نحن متأكدين  من أنهم سيكونون أصدقاء رائعين".

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مفأجاة سعيدة تحدث لـ4 شقيقات روسيات في نفس الوقت

 

مفأجاة سعيدة تحدث لـ4 شقيقات روسيات في نفس الوقت
مفأجاة سعيدة تحدث لـ4 شقيقات روسيات في نفس الوقت
مفأجاة سعيدة روسيا لأربعة شقيقات الدمي الروسية

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