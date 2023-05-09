مقتل 12 فلسطينيا بينهم 3 من قادة الجهاد بغارات جوية إسرائيلية على غزة

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، مقتل 12 فلسطينيا بينهم 3 من قادة الجهاد الإسلامي في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

ووفقا للتقرير، قال بيان صادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة التي تديرها حركة حماس تلقته وكالة فرانس "ارتقى 12 شهيدا وأصيب 20 مواطنا بجراح مختلفة حتى اللحظة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة".

قتل 12 فلسطينيا على الأقل بينهم ثلاثة من أبرز القادة العسكريين في حركة الجهاد الاسلامي فجر الثلاثاء في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.