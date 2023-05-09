في البانيو.. أحدث جلسة تصوير ل محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، صورًا جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمد رمضان من داخل البانيو، في لقطات مختلفة، أثناء تواجده في أمريكا، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

رمضان يستقل السيارة الطائرة بشيكاغو

اثار الفنان محمد رمضان موجة جديدة من الجدل حول حقيقة امتلاكه سيارة جديدة تعرف باسم السيارة الطائرة ، وذلك بعد ظهوره بها في مدينة شيكاغو أثناء إحيائه إحدى حفلاته هناك برفقه زوجته وأولاده.

خلال وصول النجم المصري محمد رمضان إلي الولايات المتحدة الامريكية ، انتشر مقطع فيديو وهو يستقل السيارة الطائرة ، ليتداول البعض بعد ذلك أنها ستنضم إلى اسطول سيارات النجم المصرى والذى يضم افخم واغلى السيارات حول العالم .