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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

محمد معيط: موازنة العام المالي الجديد 2023-2024 تتعامل بواقعية مع الأحداث العالمية

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن موازنة العام المالي الجديد2023-2024 تتعامل بواقعية شديدة مع كافة العناصر الداخلية والدولية مع مراعاة تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من خلال استمرار دعم المواطنين وتخفيف الانعكاسات العالمية الناتجة عن التضخم واستمرار التشغيل وخلق فرص العمل والحد من البطالة من خلال تحفيز النشاط الاقتصادى.

 

وقال الدكتور محمد معيط خلال عرض البيان المالي لموازنة الدولة للعام المالي الجديد أمام مجلس النواب :لقد تحملت الدولة والمواطنين الكثير من الأعباء الباهظة بسبب جائحة  كورونا والتي ألمت بالعالم باثره وأدت إلي توقف النشاط الكامل لعدد من الأنشطة  الاقتصادية كالسياحة والطيران وكذلك ارتفاع أسعار السلع ومستلزمات الانتاج وزيادة الانفاق على الحزم الاجتماعية ،واستمرار النشغيل وفرص العمل .

 

وأستطرد الدكتور محمد معيط قائلا :ما وأن  بدأنا التعافى من أزمة كورونا واجهنا أزمة الحرب الروسية -الاوكرانية مما أدي إلي تأثر كثير من مستلزمات الانتاج وتراجع العديد من مصادر التمويل.

و أضاف أنه نتيجة لرفع أسعار الفائدة العالمية فقد أدى ذلك  إلى نزوح كثير من الاستثمارات من مصر لهذة الدول ،فضلا عن  الضغوطات الشديدة من  عملات كثير من الدول مما أدي إلي تأثر العملات للدول  النامية .

محمد معيط وزير المالية كورونا أزمة الحرب الروسية -الاوكرانية مجلس النواب مصادر التمويل

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محمد معيط: موازنة العام المالي الجديد 2023-2024 تتعامل بواقعية مع الأحداث العالمية

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