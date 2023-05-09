خفير وراء سرقة 21 رأس ماشية من مزرعة فى بورسعيد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شرق التفريعة بمديرية أمن بورسعيد من ( مالك مزرعة ماشية - مقيم بدائرة قسم الشرق ) بقيام "خفير خصوصى بالمزرعة " بسرقة ( 21 رأس ماشية) من المزرعة خاصته الكائنة بدائرة القسم .

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد توصلت جهوده إلى سابقة تعرف المبلغ على المتهم من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والإتفاق معه على العمل لديه بالمزرعة وإستلامه العمل قبل الواقعة بفترة وجيزة ..كما أمكن تحديد مكان إختباء المتهم بنطاق محافظة الفيوم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم أمكن ضبطه ، وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ) وبحوزته (بطاقتى رقم قومى بأسماء مختلفة بخلاف إسمه - مبلغ مالى) .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .. كما أرشد عن المسروقات بمكان إخفائها بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم وأضاف بحيازته للبطاقتين المضبوطتين بغرض إخفاء شخصيته عن المبُلغ حال تقدمه للعمل لديه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.