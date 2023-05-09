القبض على شخصين يستغلان الأطفال في التسول

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتعدى عليهم بالضرب ، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى) وبصحبتهما عدد (3) أطفال أحداث وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان بإستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.