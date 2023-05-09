الرئيس السيسي يوجهه بإجراء حوار مجتمعي واسع حول تعديلات قانون الأسرة

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية ؛ أهم الأخبار المحلية وكان أهمها ؛ أن المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير العدل عرض مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقانون الأسرة وهي مشروع قانون لأحوال الأسرة للمسلمين ومشروع قانون لأحوال الأسرة للمسيحين فضلا عن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية .

ووجه الرئيس بهذا الخصوص بإجراء حوار مجتمعي واسع ومتعمق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية والإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات واستيعاب مختلف الأراء والتي من شأنها صون الحقوق وحماية الأبناء على النحو الذي يحقق المصلحة العامة.