إنجاز تاريخي ..مصر تحقق أول ميدالية عالمية برونزية في سباحة المياه المفتوحة

فى انجاز تاريخى عالمى غير مسبوق .. حصد منتخب مصر للسباحة الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للسباحة المياه المفتوحة التى تستضيفها مصر حاليا بخليج سوما باى بالغردقة 2023 وذلك لأول مرة منذ 30 عاما .

كما تصدرت ناشئات مصر للسباحة الرانك العالمي بعد حصولهن علي مراكز متقدمه في بطوله العالم للكبار حيث فازت السباحة لميس السكري بالمركز الثاني على الناشئات والسادس عشر للعمومي .

وحصدت السباحة نادين كريم المركز الثالث على الناشئات والسابع عشر للعمومي فى بطولة العالم للكبار وجاءت السباحة نبيلة حسن في المركز الرابع علي الناشئات والمركز الحادي والعشرين للعمومي.

وبذلك تكون مصر تقدمت خمس مراكز دفعة واحدة بعد بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة للناشئين والتي أقيمت في سيشيل 2022.

وتوجه المهندس ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحة المصري وعضو الاتحاد الدولى لألعاب الماء ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالشكر للكابتن إسلام صميدة عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف على المياه المفتوحة والكابتن حسين عامر المدير الفني للمنتخب والكابتن حسام خليل مدرب الفريق

والدكتورة أمل أبو عرام رئيس الجهاز الاداري للمنتخب ودعاء مطر مساعد رئيس الجهاز بعد الانجاز العالمى التاريخى الذى تحقق متمنيا استمرار العصر الذهبى للسباحة المصرية الذى تعيشه الآن.

وأكد ياسر إدريس أن مصر تستضيف حاليا ثلاث بطولات عالم لألعاب الماء بخليج سوما باى بالغردقة لأول مرة فى التاريخ بمشاركة أكثر من 33 دولة أشادوا بالتنظيم وروعة الأجواء المصرية.

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