ذراعي الأيسر ليس طبيعيا مثل الأيمن.. زوجة حازم إيهاب تروى إصابتها بمرض منذ ولادتها

نشرت الفنانة الشابة منة داغر زوجة الفنان حازم إيهاب مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى.

وكشفت منة داغر أنها أصيبت بمرض era's palsy وهو مرض يتسبب فى حالة عصبية فى الكتف أو الذراع تؤدى إلى ضعف أو فقدان وظيفة العضلات وأنها أصيبت به منذ ولادتها.

منة داغر

وأوضحت منة داغر : أن السبب فى هذا الأمر الطبيب الذى قام بعملية الولادة حيث قام بشدها من ذراعها بقوة وهو الأمر الذى تسبب فى هذا المرض وهناك كثيرين مصابون به.

وأشارت منة داغر : أننى أتقبل هذا الأمر بشكل طبيعى وأدعو من أصيب بهذا المرض أن يتعامل بشكل طبيعى ويعيش حياته على الرغم من أن ذراعى اليسرى ليست طبيعية مثل ذراعى اليمنى.

يذكر أن حازم إيهاب احتفل بحفل زفافه على منة داغر في أحد الفنادق الكبرى، وأعلن عن خطبته في شهر مايو الماضي، بنشر عدد من الصور بحفل الخطوبة الذي اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب العزل الاجتماعي نتيجة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.