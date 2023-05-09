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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم عبدالجواد يعلق علي انتقال ميسي إلى الدوري السعودي.. شاهد

ميسي
ميسي

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، علي أنباء انتقال اللاعب ليونيل ميسي للدوري السعودي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب إبراهيم عبد الجواد: “انتم متخيلين الرقم بتاع انتقال ميسي للسعودية ؟!”.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية، انتقال ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، وفقا لمصدر سعودي قريب من المفاوضات، أن صفقة ميسي أصبحت محسومة وسيلعب في السعودية الموسم المقبل بموجب عقد ضخم.

ولم تذكر الوكالة الفرنسية اسم النادي السعودي الذي سيلعب له ميسي، ولكن كافة التقارير السعودية والعالمية تؤكد أنه سيكون نادي الهلال.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

إبراهيم عبد الجواد ليونيل ميسي ميسي وكالة الأنباء الفرنسية انتقال ليونيل ميسي باريس سان جيرمان

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