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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تفقد 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.128 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" للمحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 17326 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 3104 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 20798 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 7207 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3029 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4597 نقطة.

 

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