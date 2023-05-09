نتنياهو: إيران تسعى لفتح حملة متعددة الجبهات ضد إسرائيل

كرر رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تعهده بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي ولمح إلى الضربات الأخيرة في سوريا التي نُسبت إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو: “ نبذل قصارى جهدنا لمنع إيران من إقامة جبهات إرهابية من حولنا. إننا نتصرف بوسائل عسكرية لمنع إيران من إقامة لبنان ثان في سوريا. حتى الآن كان هذا الجهد ناجحًا”.

كما اتهم نتنياهو، إيران بالسعي لفتح حملة متعددة الجبهات ضد إسرائيل.

وأضاف: “نحن نستعد لذلك. لقد أمرت الجيش الإسرائيلي والفروع الأمنية بالاستعداد لحملة متعددة الجبهات، إذا لزم الأمر”.