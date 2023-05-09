بسبب التصعيد مع غزة.. إسرائيل مرعوبة من استهداف تل ابيب بصواريخ المقاومة

ارتفع عدد الإسرائيليين الذين طالبوا بتلقي دعم نفسي على خلفية مخاوف من إطلاق صواريخ من قطاع غزة ردا على اغتيال 3 من قادة حركة "الجهاد الإسلامي"، و10 آخرين بينهم 8 نساء وأطفال.

جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن إفرات شبروت مديرة جمعية "ناتال" للدعم النفسي، الخاصة بتقديم الدعم والمساعدة النفسية لـ "ضحايا الحرب في إسرائيل".

وقالت شبروت: "هناك زيادة بنسبة 290% في عدد المكالمات لخطوط المساعدة التابعة للجمعية، على خلفية ما يسمى بعملية "الدرع والسهم" وهجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية".