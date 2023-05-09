الصحفيين تدين عدوان الكيان الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني

أدانت نقابة الصحفيين بأشد العبارات عدوان الكيان الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني والمتمثل في الجريمة النكراء التي ارتكبتها سلطات الاحتلال في قطاع غزة، فجر اليوم، وأسفرت عن استشهاد 14 فلسطينياً وإصابة أكثر من 20 آخرين بينهم نساء وأطفال، وكذلك استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية وآخرها في نابلس هذا الصباح.

وتؤكد النقابة أن هذا التصعيد الخطير هو استمرار للعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني والحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

ويوجه مجلس النقابة التحية لنضال الشعب الفلسطيني المتواصل من أجل التحرر والاستقلال، ويجدد دعمه وتقديره للصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال واعتداءات المستوطنين حتى يتمكن من انتزاع جميع حقوقه العادلة.

وتدعو نقابة الصحفيين المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل الفوري لوقف الاعتداءات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية وتقديمهم للعدالة بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.