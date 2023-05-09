المجالات كافة| أحمد موسى يشكف حجم الدعم المصري لجنوب السودان

أناشد رجال الاعمال التوجه لجنوب السودان للعمل في مشروعات الزراعة

كشف الإعلامي أحمد موسى، حجم الدعم المصري لدولة جنوب السودان، مشيرا إلى أن جنوب السودان دولة مستقلة ذات سيادة.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تقدم دعم كبير لدولة جنوب السودان في المجالات شتى ومنها التعليم والزراعة والعسكري.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تساهم بخبراتها في العديد من القطاعات بجنوب السودان، لافتا إلى أن مصر الدولة رقم واحد في جنوب السودان على مستوى افريقيا.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تحقق تنمية مستدامة في جنوب السودان، ويتم انشاء مدارس للتعليم الفني ومشاريع من خلال شركة المقاولون العرب.

وناشد الإعلامي أحمد موسى، رجال الاعمال التوجه إلى جنوب السودان للعمل في مشروعات الزراعة.

وصل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم /الثلاثاء/ إلى جوبا عاصمة جنوب السودان.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- "سامح شكري وزير الخارجية يصل إلى جوبا في جنوب السودان".

وكان الوزير شكري قد بدأ أمس /الاثنين/ جولة إلى كل من إنجامينا وجوبا، في إطار التنسيق والتشاور مع دول جوار السودان حول تطورات الأزمة السودانية وتأثيراتها الإقليمية والدولية وسبل تنسيق الجهود من أجل حلها حفاظاً على سلامة الشعب السوداني الشقيق واستقرار دولته.