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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الخارجية: مصر وجنوب السودان يعملان على تحقيق استقرار المنطقة|فيديو

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنه التقى رئيس جنوب السودان، سلفا كير، وسلمه رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مُفادها التنسيق والتشاور فيما بين البلدين للعمل المُشترك؛ لاحتواء أزمة السودان.

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وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الجنوب السوداني، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اتصالا هاتفيا جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الجنوب السوداني، سلفا كير، حول تطورات الأوضاع في السودان، لافتًا إلى أن البلدين يتأثران بالأوضاع المُضطربة في السودان، خاصة من ناحية الاستقرار، لما لهما من علاقات خاصة تربطهما بالشعب السوداني، ما يحتم عليهما رعاية مصالح السودانيين والعمل على إعادة الأمن والاستقرار لدولة السودان.

وأوضح "شكري" أن هناك رؤية مُشتركة فيما يتعلق بأهمية وقف الاقتتال والعودة إلى الإطار الحواري السياسي، بعيدًا عن الصراع العسكري، ومحاولة فتح ممرات وتعديل الأوضاع الإنسانية في السودان.

وتابع أن رئيسي مصر وجنوب السودان على اتصال دائم بجميع الأطياف داخل السودان، وجارٍ التنسيق والتشاور لإنهاء مُعاناة الشعب السوداني، مُؤكدًا أن مصر وجنوب السودان يعملان على تحقيق استقرار المنطقة ككل.

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