نجاد البرعي: معظم المنظمات الحقوقية العاملة لدى مصر ممثلة في الحوار الوطني

قال نجاد البرعى، المحامى بالنقض، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن نحو 80% من المنظمات الحقوقية العاملة في مصر ممثلة في لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني، ولديها أوراق ومقترحات جاهزة.

وأضاف "البرعي"، خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هناك بعض المسائل تحتاج لوقت للمناقشة، مثل المنع من السفر لمن عليهم حكم قضائي، وقانون تداول المعلومات حتى نصل لصيغة حول ماهي المعلومات التي تهدد أمن الدولة أو المسموح بها.

ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني يمكنها أن تنتهي من مناقشة كل الأوراق والملفات والقضايا، والخروج بتوصيات ومشروعات قبل نهاية أغسطس.