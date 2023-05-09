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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نجاد البرعي: تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان من خلال الحوار الوطني

نجاد البرعي
نجاد البرعي

قال نجاد البرعى، المحامى بالنقض، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن هناك أسباب كثيرة تدعو للتفاؤل في ملف الحريات، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

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وأضاف، خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن حقوق الإنسان في الحوار الوطني لها وضع مختلف، حيث دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حوار بين القوى السياسية، بينما الحقوقيون ليسوا من القوى السياسية.

ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي أول وثيقة حقوقية مصرية تتحدث عن وضع حقوق الإنسان في مصر بشكل واقعي، ولكن الاستراتيجية لم تنفذ، وبالتالي تأتي أهمية الحوار الوطني ومشاركتنا فيه، لنكون مشاركين في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

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