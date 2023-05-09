عضو أمناء الحوار الوطني: نريد مخرجات تساهم في بناء الجمهورية الجديدة |شاهد

كشف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل جديدة في الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، مشيًرا إلى أن كل لجنة من لجان الحوار الوطني مكونة من الخبراء والمتخصصين في مجال معين.

وقال الدكتور طلعت عبد القوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن سيحدث توافق في قضايا كثيرة والخلاف متوقع أن يكون في الملف السياسي بين أعضاء للحوار الوطني.

وأضاف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كل النتائج التي نصل لها سيتم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن نريد الخروج بمخرجات تساهم في بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الهدف من الحوار أن يعمل الجميع في وقت واحد للخروج بمقترحات ورفعها إلى الحكومة أو البرلمان.