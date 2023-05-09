السياحة على مائدة الحوار الوطني.. رؤية تصيغ خريطة القطاع بـ 10 وسائل جذب

بدأ الحوار الوطني في 3 مايو الجاري، الذي يعتبر التزاما من الدولة بتعهداتها المسبقة، وحرصها على توفير مناخ عام يتيح التعاون بين جميع الأطياف لصالح الوطن، ولتحقيق مستقبل مشرق تنهض فيه كل القطاعات، ويؤكد عزم القيادة السياسية في إيجاد حلول جذرية لجميع القضايا والمشكلات، وتتويج جهود أعضاء مجلس الأمناء إيمانًا منهم بتحمل المسؤولية في رسم معالم المرحلة المقبلة، وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة.

قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضوجمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسي علم ، أن كل شبر في مصر منطقة سياحية في واقع حقيقي ونحتاج لوضع خريطة سياحية محدثة نتيجة المجريات العديدة التي شهدها القطاع من اكتشافات آثرية ومنتجات سياحية جديدة وفى اطار ذلك نحتاج نظرة شاملة .

10% استغلال لخريطة السياحة

أوضح عاطف لـ"صدى البلد" ، أن الخريطة السياحية لمصر يجب أن يكون أولي نقاطها تسويق وبيع المنتج السياحي المصري المتميز والمتفرد عن سائر الدول المنافسة ، على امتداد مليون كيلو متر مربع تحتوى على تاريخ وآثار ومحميات طبيعية وبحار بالإضافة الى السياحة النيلية ، معتقدا أننا لم نستغل سوي 10% منها وضع على الخريطة السياحة ومن هنا علينا القفز بذلك الرقم الى اضعاف.

خطة خمسية

أشار عضوجمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسي علم ، الي ضرورة وضع خطة خمسية حقيقية تواكب بين استراتيجية الدولة في جذب 30 مليون سائح وصياغة رؤية الخريطة السياحية في مصر ، عبر محورين الأول اتاحة الحرية للسفر في كافة ربوع مصر من الدولة كاملة وليست وزارة السياحة و الآثار فقط ، والمحور الثاني تحديد المناطق السياحية المستهدف تطويرها وتنميتها والتحديات التي تواجهها والعمل على حلها.



فك طلاسم التحديات



شرح عبداللطيف أن التركيز على أهم المناطق التي تجذب السائحين "جنوب سيناء – البحر الأحمر – الأقصر وأسوان" ، وفك طلاسم أي تحديات تقابلهم بكل شفافية وجراءة كرأس حربا على الخريطة السياحية هي أساس صياغة سياحة مصر ، واصفا ان هناك مشكلات معوقة للسياحة ولكن بإزالة التحديات ستتضاعف الأرقام السياحية .

خلق مناطق جذب سياحي

استكمل قائلا : أن الحلول الخاصة بصياغة الخريطة السياحية ،علينا خلق مناطق جذب سياحي بافكار مبتكرة ، وتوسيع قاعدة استهداف الجذب السياحي في المناطق الرئيسية بمضاعفة الأرقام السياحية عبر تحسين الخدمات المقدمة ورفع الجودة في المنتج السياحي ، مؤكدا ان العالم أجمع يريد زيارة مصر.

مصر ترانزيت العالم

أضاف الى أن صياغة الخريطة السياحية تحتاج الى وضع الطيران على رأس اولويتها في ظل عالم مليئ بأساطيل الطيران التي تسسير رحلاتها الى العالم ، مطالبا بدعم مصر للطيران بطائرات إضافية لتركز معنا على المقاصد المطلوبة ، واذا انظرنا الى دول بجوارنا سنري توجه لشراء طائرات جديدة وتعاقدات على أخري ، ومن هنا علينا العمل على ان تكون مصر ترانزيت طيران العالم .

دراسة دول الجوار

طالب بدراسة دول الجوار و المنافسين لنا ، و الاستباق بتحركات جادة بمشاريع سياحية في المقاصد المصرية تدفع بالقطاع الى ارقام تفدر بـ المليارات ، حتى لانعزف خارج منظومة السياحة العالمية ، مشددا علينا الاستعداد بمنظومة كاملة بداية من الدعاية و الاستثمار و العنصر البشري المدرب.

بيع المنتج