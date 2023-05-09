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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة على مائدة الحوار الوطني.. رؤية تصيغ خريطة القطاع بـ 10 وسائل جذب

السياحة في مصر
السياحة في مصر

بدأ الحوار الوطني في 3 مايو الجاري، الذي يعتبر التزاما من الدولة بتعهداتها المسبقة، وحرصها على توفير مناخ عام يتيح التعاون بين جميع الأطياف لصالح الوطن، ولتحقيق مستقبل مشرق تنهض فيه كل القطاعات، ويؤكد عزم القيادة السياسية في إيجاد حلول جذرية لجميع القضايا والمشكلات، وتتويج جهود أعضاء مجلس الأمناء إيمانًا منهم بتحمل المسؤولية في رسم معالم المرحلة المقبلة، وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة.
قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضوجمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسي علم ، أن كل شبر في مصر منطقة سياحية في واقع حقيقي ونحتاج لوضع خريطة سياحية محدثة نتيجة المجريات العديدة التي شهدها القطاع من اكتشافات آثرية ومنتجات سياحية جديدة وفى اطار ذلك نحتاج نظرة شاملة .
10% استغلال لخريطة السياحة 
أوضح عاطف لـ"صدى البلد" ، أن الخريطة السياحية لمصر يجب أن يكون أولي نقاطها تسويق وبيع المنتج السياحي المصري المتميز والمتفرد عن سائر الدول المنافسة ، على امتداد مليون كيلو متر مربع تحتوى على تاريخ وآثار ومحميات طبيعية وبحار بالإضافة الى السياحة النيلية ، معتقدا أننا لم نستغل سوي 10% منها وضع على الخريطة السياحة ومن هنا علينا القفز بذلك الرقم الى اضعاف.
خطة خمسية
أشار عضوجمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسي علم ، الي ضرورة وضع خطة خمسية حقيقية تواكب بين استراتيجية الدولة في جذب 30 مليون سائح وصياغة رؤية الخريطة السياحية في مصر ، عبر محورين الأول اتاحة الحرية للسفر في كافة ربوع مصر من الدولة كاملة وليست وزارة السياحة و الآثار فقط ، والمحور الثاني تحديد المناطق السياحية المستهدف تطويرها وتنميتها والتحديات التي تواجهها والعمل على حلها.


فك طلاسم التحديات


شرح عبداللطيف أن التركيز على أهم المناطق التي تجذب السائحين "جنوب سيناء – البحر الأحمر – الأقصر وأسوان" ، وفك طلاسم أي تحديات تقابلهم بكل شفافية وجراءة كرأس حربا على الخريطة السياحية هي أساس صياغة سياحة مصر ، واصفا ان هناك مشكلات معوقة للسياحة ولكن بإزالة التحديات ستتضاعف الأرقام السياحية .
خلق مناطق جذب سياحي
استكمل قائلا : أن الحلول الخاصة بصياغة الخريطة السياحية ،علينا خلق مناطق جذب سياحي بافكار مبتكرة ، وتوسيع قاعدة استهداف الجذب السياحي في المناطق الرئيسية بمضاعفة الأرقام السياحية عبر تحسين الخدمات المقدمة ورفع الجودة في المنتج السياحي ، مؤكدا ان العالم أجمع يريد زيارة مصر.
مصر ترانزيت العالم
أضاف الى أن صياغة الخريطة السياحية تحتاج الى وضع الطيران على رأس اولويتها في ظل عالم مليئ بأساطيل الطيران التي تسسير رحلاتها الى العالم ، مطالبا بدعم مصر للطيران بطائرات إضافية لتركز معنا على المقاصد المطلوبة ، واذا انظرنا الى دول بجوارنا سنري توجه لشراء طائرات جديدة وتعاقدات على أخري ، ومن هنا علينا العمل على ان تكون مصر ترانزيت طيران العالم .
دراسة دول الجوار
طالب بدراسة دول الجوار و المنافسين لنا ، و الاستباق بتحركات جادة بمشاريع سياحية في المقاصد المصرية تدفع بالقطاع الى ارقام تفدر بـ المليارات ، حتى لانعزف خارج منظومة السياحة العالمية ، مشددا علينا الاستعداد بمنظومة كاملة بداية من الدعاية و الاستثمار و العنصر البشري المدرب.
 بيع المنتج

قال اننا بلد تبيع المنتج السياحي و ليس بلد سياحى ، موضحا أن البلد السياحي تستطيع ان تتحرك بمفردك لديك كافة المعلومات المتوفرة من مواعيد الطيران و القطارات و اين تقع المستشفيات بالإضافة الى توعية المواطن بأهمية السياحة ، وتقليل حجم الاخطارات مع شرطة السياحة التي تهدر وقت السائح .
تأشيرة عند الوصول
أشاد باتخاذ إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية أو التأشيرة عند الوصول ، التي تحسن من تجربة السائح وتدفع بالأرقام السياحية وتعد وسيلة هامة لجذب السائح، مطالبا بإعادة صياغة طريقة العمل على السياحة وتنظيمها .
تاكسي طائر
اقترح بضرةرة وجود منتج يجمع بين السياحة الترفيهية و الثقافية ، عبر الدفع برحلات طيران داخلية "تاكسى طائر" بين مدن "الأقصر –أسوان - شرم الشيخ – الغردقة – مرسي علم" ، لتعظيم القدرة الانفاقية لدى السائح واحداث حراك يغذى شرايين الاقتصاد المصري ، لافتا ان رحلات الطيران تحتاج مزيد من الحراك.
توقع انه بتسيير الرحلات الداخلية بين المقاصد السياحية ، سيدفع شركات السياحة بترويج برامجها عبر ربط المدن السياحية وخلق تنوع في قضاء أجازتة وتوفير وقت السائح في الانتقال بالباصات التي تأخذ وقت طويل.
تحسين الخدمات 
افاد انه بتحسين الخدمات بداية من وصول السائح الى المطار علينا توفير وقته وانهاء كافة إجراءاته من حمل حقائبة من على السير ، والارتقاء بتطوير الفنادق وقوة النقل السياحي.
وأنهى حديثة قائلا : أنه بذلك استعرضنا رؤية لصياغة الخريطة السياحية في مصر و طرق جذب السياحة الي مقاصدنا المتنوعة.
 

الحوار الوطني السياحة سياحية سيناء خريطة السياحة

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