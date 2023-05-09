بيراميدز يهزم الإسماعيلي بثلاثية في الدوري

حقق فريق بيراميدز فوز كبير على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة رقم 24 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



أحرز وليد الكرتي لاعب بيراميدز الهدف الأول في الدقيقة 14 كما أحرز إسلام عيسى الهدف الثاني في الدقيقة 40.

بينما قلص محمود الشبراوي الفارق لصالح الدارويش في الدقيقة 67 ولكن بيراميدز عزز التفوق مجدداً في الدقيقة 77 عن طريق فخر الدين بن يوسف.

وتلقي محمد حسن لاعب الإسماعيلي بطاقة حمراء في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 49 نقطة في المركز الثالث لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.