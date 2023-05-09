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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية تستعرض أبرز عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا اليوم.. تفاصيل

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" في مقاطعة خيرسون.

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الروسي أسقط أيضا 10 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعات لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وزابوروجيه وخيرسون. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت أن الطيران العملياتي والتكتيكي والمدفعية دمروا 72 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مواقع إطلاق نار، والقضاء على قوى بشرية ومعدات عسكرية في 94 مقاطعة.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة شنت هجوما صاروخيا بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى على نقاط انتشار تجمعات القوات الأوكرانية، فضلا عن مستودعات الذخيرة.

وأشار البيان إلى أنه "نتيجة للضربات توقف تقدم الاحتياطيات وكذلك إيصال الذخيرة إلى مناطق العمليات القتالية".

وقامت وحدات الجيش الروسي بتدمير مستودع ذخيرة اللواء الميكانيكي 54 التابع للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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