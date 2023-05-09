النائب أيمن أبو العلا يكشف اسباب رفضه للبيان الختامي للموازنة

كشف النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية للإصلاح والتنمية أسباب رفضه الموافقة الموافقة على الحساب الختامي قائلاً : الرفض ليس لمجرد الرفض ولكن هناك أسباب موضوعية في طليعتها أن نفس الملاحظات في كل عام موجودة منذ عام 2016 بنقول نفس الملاحظات والحكومة مش بتاخدها بمحمل الجد وتتكرر بشكل مباشر وأن الأوان أن نرفض ذلك.



تابع أيمن أبو العلا خلال مداخلة هاتفية له خلال "برنامج "كلمة أخيرة"، تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية "ON" لم نرى في عرض الموازنة أية إصلاح الدين العام وخدمة الدين التي وصلت تصل لما يزيد عن تريليون وده معناها اننا ماشيين غلط ".

الحكومة لم يكن لها حلول ناجحة



وأوضح أيمن أبو العلا أن الحكومة في عرضها لم تعرض أية خطط إصلاح إقتصادي تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر ولا الاستثمار المحلي قائلاً : " الحكومة لم يكن لها حلول ناجعة تتحدث فيها والقضية ليست رفض من أجل الرفض".



معرباً من خوفه من حلول الحكومة لتسديد عجز الموازنة قائلاً : "واضح أن الحكومة ليس لديها حلول لتسديد عجز الموازنة إلا عبر قروض أخرى نتحملها وتتحملها الأجيال القادمة ولا يوجد أية حلول من داخل أو خارج الصندوق ".