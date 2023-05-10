يعد فيتامين ب المركب من أهم الفيتامينات التى ينصح بتناولها الأطباء وأخصائي التغذية حيث أنه ضروري لتقوية الأعصاب والمخ واستعادة النشاط والوقاية من أمراض عديدة .

ولكن ماذا يحدث للجسم عند الإفراط فى تناول فيتامين ب يوميا ، هذا ما نعرضه لكم وفقا لما جاء فى موقع “goodrx”.



أضرار فيتامين ب

يحدث الإفراط فى تناول فيتامين ب المركب بشكل نادر لأن الجسم لايحتفظ به فى الحالات الطبيعية ، ولكن عند أخذ كمية كبيرة من فيتامين ب فإن الجسم يصبح معرضا لحدوث تقلصات في البطن ، والعطش الشديد ، والغثيان ، والقيء ، والرؤية الضبابية ، وزيادة التبول، والإسهال ، وارتفاع مستويات السكر في الدم ، واحمرار الجلد، والجيد فى الأمر أنه يمكن معالجة هذه المشاكل بسهولة في زيارة الطبيب.

خلل مستويات السكر

تحذير

يجب عدم الامتناع عن فيتامين ب لأن عواقب نقص فيتامينات ب المركب في النظام الغذائي يمكن أن يكون لها آثار مميتة على المدى الطويل ومع أي دواء هناك مخاطر وفوائد حتى إذا كان الدواء يعمل ، فقد تواجه بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها.

أضرار الإفراط فى أنواع أخرى

نستعرض لكم أضرار الإفراط فى أشهر أنواع فيتامين ب الأخرى وهي ب 3 ، ب6، وهى:

أضرار الإكثار من فيتامين ب 3 : احمرار ، اصفرار الجلد أو العينين ، حكة ، إرهاق ، غثيان ، قيء.

أضرار الإفراط في فيتامين ب 6 : ضعف التحكم في العضلات ، وفقدان التوازن ، وخدر في الذراعين والساقين ، وآلام العظام.