عضو مجلس نقابة الصحفيين ينعى محمود بكري عبر فيسبوك

نعي محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي والنائب محمود بكري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب “الجارحي”: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الكاتب الصحفي والنائب محمود بكري في ذمة الله.. أرجوكم تدعو له.. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله.

ويذكر أنه قد أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن وفاة شقيقه النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ.

وكتب مصطفى بكري: بسم الله الرحمن الرحيم ”إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من 70 يومًا.

وقال إنه سيُشيع الجثمان الطاهر لشقيقه ببلدته الحبيبه (المعنا - بندر قنا) عصر اليوم بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدّد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.

واختتم: رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدّم وما تأخر من ذنبه، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".