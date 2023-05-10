السفير سامح أبوالعينين يرحب بأبطال مصر في بطولة العالم الدولية للاسكواش بشيكاغو

رحب السفير د. سامح أبوالعينين قنصل عام مصر في شيكاغو وولايات وسط الغرب الأمريكي بأبطال وبطلات مصر في بطولة العالم الدولية للاسكواش المقامة في شيكاغو حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتضم البطولة كوكبة أبطال العالم من مصر وهم اللاعبون علي فرج - طارق مؤمن- يوسف ابراهيم ومروان الشوربجي، واللاعبات نوران جوهر - نور الشربيني - نور الطيب - روان العربي .

وتقام مباريات بطولة العالم الدولية للاسكواش في الملعب الزجاجي بقاعة الرواد بقلب محطة سكك حديد شيكاغو التاريخية ذات الطراز المعماري العريق .

وحضر الدكتور سامح أبو العينين عددا من المباريات مع اسر ابطال مصر واركان الجاليات المصريه والعربية ، ومن الجانب الامريكي شارلز والترز ( مجموعة تجارية كبرى في وسط الغرب الأمريكي) الراعي الرئيسي للبطوله الدولية السنوية ، ورئيس نادي شيكاجو الرياضي جون فلانيجان، بالإضافة لعدد من المدربين المصريين الدوليين ومنهم كابتن أحمد محسن .

وعكست قائمة التصنيف الدولي المتقدم للاعبين على مستوى العالم ، والتي أعلنت مع بداية المباريات اكتساحا كاملا لأبطال وبطلات مصر للقائمة بتميز مشرف يعكس تفوق وريادة مصر لرياضة الاسكواش دوليا.