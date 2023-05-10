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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وداعا محمود بكري .. فارس في بلاط صاحبة الجلالة ونيابي بارز

النائب محمود بكري
النائب محمود بكري

ودعت الحياة النيابية، منذ قليل، واحدا من أكثر الأعضاء نشاطا وحراكا، ترك خلال عضويته بمجلس الشيوخ بصمة واضحة في العمل البرلماني، كنموذج لما ينبغي أن يكون عليه البرلماني من أداء يخدم المصلحة الوطنية.

إنه النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، الذي أعلن شقيقه وعضو مجلس النواب رحيله قبل قليل، بعد صراع طويل مع المرض، لينتهي به المطاف ولتصعد روحه إلى خالقها من مستشفى المعادي العسكري، التي كان قد نقل إليها قبل يومين تقريبا.

النائب محمود بكري، وإن كان رحل عن عالمنا، إلا أن أعماله ومواقفه ستظل محفورة يشهد عليها تاريخ الحياة النيابية وكذلك صاحبة الجلالة، الذي يعد واحدا من شيوخها.

ولد النائب محمود بكري في محافظة قنا، وتدرج في المستويات الدراسية حتى تخرج من قسم الصحافة، وانتقل إلى القاهرة حيث عمل محررا صحفيا في أكثر من جريدة، وكانت به كتابات بارزة، وقد رأس مؤخرا رئاسة مجلس إدارة جريدة وموقع الأسبوع.

وفي عام 2019 حصل محمود بكري على درجة الدكتوراه، من أكاديمية ترو للتدريب والاستشارات، بتقدير جيدا جدا فى تخصص إدارة الأعمال من جامعة إنتيجوا الأمريكية عن رسالته بعنوان: "الإعلام.. واستراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف"، وألقى محاضرات في كلية الإعلام جامعة مصر.

وفي عام 2020، انتخب عضواً بمجلس الشيوخ، وذلك ضمن قائمة من أجل مصر، وكان له دورا بارزا في العمل البرلماني.

وكانت علاقة الراحل محمود بكري بشقيقه مصطفى بكري، نموذجا يضرب به أروع الأمثال في الإخوة الصادقة، فقد عاشا سويا منذ الصغر يواجه مطبات الحياة معا، كما عززت المواقف الطيبة تلك الصلة التي انتهت بأن ترك محمود أخيه مصطفى وحيدا.

واسترجع مصطفى بكري ذكراه مع أخيه محمود بكري، وكتب على تويتر: "تاريخ عشناه سوياً منذ الصغر وحتى اليوم..قهرنا المستحيل وننتظر..".

وأعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن وفاة شقيقه النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ.

وكتب مصطفى بكري: بسم الله الرحمن الرحيم .. ”إنا لله وإنا إليه راجعون"  صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من 70 يومًا.

وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بمسقط رأسه في قنا  وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.

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