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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مستشار وزير التموين لشئون الذهب يكشف توقعاته لسعر المعدن الأصفر الفترة المقبلة|فيديو

الدكتور ناجي فرج
الدكتور ناجي فرج

‏قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن سوق الذهب سوف يشهد استقرارًا خلال الفترة المقبلة.

 

وتابع خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أننا  مر علينا وقت توقفت فيه المحال عن بيع الذهب وهذا الشيء عمل قلق لدى البعض بشكل كبير والتجّار أنفسهم مستاءون من ارتفاعات الأسعار وأن التاجر بيخسر.

 

سعر الذهب 

 

ونوّه بأن سعر الذهب يتم تغيير بناء على آلية العرض والطلب في الأسواق وأن الذهب قد ينخفض 100 جنيه حال صدور قرار بالإفراج الجمركي بدون رسوم.

سعر الذهب الدكتور ناجي فرج شريف عامر سوق الذهب الإفراج الجمركي

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