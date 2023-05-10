عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين إسرائيليين في هجوم برام الله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب، فجر اليوم الأربعاء، 3 فلسطينيين جراء إطلاق مستوطنين النار عليهم في محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وحسب شبكة "فلسطين اليوم"، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة ثلاثة شباب برصاص مستوطنين خلال اقتحام قرية دير دبوان.

وذكرت المصادر، أن الطواقم الطبية تقدم الإسعافات والعلاج للجرحى.

يأتي ذلك بالتزامن مع شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر الثلاثاء، هجوم عسكري على قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن وقوع 15 شهيدًا بينهم أطفال ونساء كما أن من بينهم أيضًا ثلاثة قادة عسكريين بارزين من حركة الجهاد الإسلامي وحوالي 22 جريحًا بينهم حالات حرجة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن إسرائيل أطلقت اسم «السهم الواقي- درع وسهم» على عملية قصف قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مسئولين إسرائيليين أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمر المؤسسة الأمنية، بعد القصف الصاروخي من غزة الثلاثاء الماضي، بتجهيز خطة للعودة لعمليات الاغتيال بغزة.

فيما طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

فلسطينيين فلسطين محافظة رام الله مستوطنين قرية دير دبوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

سبب وفاة محمود بكري .. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

وفاة النائب محمود بكري بمستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض

لن يشارك مرة أخرى.. شبانة يعلن رحيل نجم الزمالك نهاية الموسم

جهاد جريشة: طاقم حكام مباراة الزمالك وبروكسي لم يحتسب 3 ركلات جزاء

نجما بيراميدز وإمام عاشور.. شبانة يكشف أول صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ أمريكا بشأن هجوم جربة قرب كنيس يهودي في تونس

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

بفرمان كولر .. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

بعد فرنسا.. بريطانيا تعتزم تصنيف مجموعة فاجنر الروسية تنظيمًا إرهابيًا

تعرف على أسعار سوزوكي ديزاير الجديدة

حكم تصفح الموبايل والرد على المكالمات داخل الحمام.. دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتروح الجيم.. تعرف على فوائد الموز قبل وبعد التمرين

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط فى تناول فيتامين ب؟

في عيد ميلادها.. أجرأ إطلالات ياسمين الخطيب تكشف عن أنوثتها |شاهد

للعجز الجنسي .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القرفة؟

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ