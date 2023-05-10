إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين إسرائيليين في هجوم برام الله

أصيب، فجر اليوم الأربعاء، 3 فلسطينيين جراء إطلاق مستوطنين النار عليهم في محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وحسب شبكة "فلسطين اليوم"، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة ثلاثة شباب برصاص مستوطنين خلال اقتحام قرية دير دبوان.

وذكرت المصادر، أن الطواقم الطبية تقدم الإسعافات والعلاج للجرحى.

يأتي ذلك بالتزامن مع شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر الثلاثاء، هجوم عسكري على قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن وقوع 15 شهيدًا بينهم أطفال ونساء كما أن من بينهم أيضًا ثلاثة قادة عسكريين بارزين من حركة الجهاد الإسلامي وحوالي 22 جريحًا بينهم حالات حرجة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن إسرائيل أطلقت اسم «السهم الواقي- درع وسهم» على عملية قصف قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مسئولين إسرائيليين أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمر المؤسسة الأمنية، بعد القصف الصاروخي من غزة الثلاثاء الماضي، بتجهيز خطة للعودة لعمليات الاغتيال بغزة.

فيما طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.