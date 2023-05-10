إصابة 52 بولنديًا في حادث تصادم كبير بألمانيا.. تفاصيل

أفادت وسائل إعلام ألمانية، بإصابة 52 شخصًا من بينهم 10 إصاباتهم خطيرة، أمس الثلاثاء، في تصادم بين حافلة وشاحنة لنقل البضائع الخطرة في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا.

وحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فوفقًا للمعلومات الأولية، حاولت شاحنة متجهة نحو برلين تغيير مسارها على الطريق السريع، لتصطدم بشاحنة كانت أمامها واصطدمت بجانب الحافلة.

وأوضحت الشرطة أن إحدى الشاحنتين كانت تنقل بضائع خطرة اصطدمت بشاحنة متوقفة أمامها على الطريق السريع.

وذكر المتحدث باسم مقر الشرطة الوطنية البولندية، المفتش ماريوس سياركا، أن الحادث وقع على بعد عشرات الكيلومترات خارج الحدود البولندية.

وأوضح أنه "تم إنشاء مركز شرطة عملياتي في مقاطعة لوبوش للتنسيق وتبادل المعلومات مع السلطات الألمانية".

وقامت ثلاث مروحيات بإنقاذ بعض المصابين ونقلهم إلى مستشفيات قريبة، فيما تم نقل غير المصابين باستخدام الحافلات.

وكشف متحدث باسم مركز الشرطة في ألمانيا جورزوف فيلكوبولسكي، أن المصابين موظفون في شركة ألمانية.

من جهتها، أفادت الشرطة البولندية بأن المصابين جميعهم مواطنون بولنديون.