عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 52 بولنديًا في حادث تصادم كبير بألمانيا.. تفاصيل

صورة من الطريق السريع
صورة من الطريق السريع

أفادت وسائل إعلام ألمانية، بإصابة 52 شخصًا من بينهم 10 إصاباتهم خطيرة، أمس الثلاثاء، في تصادم بين حافلة وشاحنة لنقل البضائع الخطرة في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا.

وحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فوفقًا للمعلومات الأولية، حاولت شاحنة متجهة نحو برلين تغيير مسارها على الطريق السريع، لتصطدم بشاحنة كانت أمامها واصطدمت بجانب الحافلة.

وأوضحت الشرطة أن إحدى الشاحنتين كانت تنقل بضائع خطرة اصطدمت بشاحنة متوقفة أمامها على الطريق السريع.

وذكر المتحدث باسم مقر الشرطة الوطنية البولندية، المفتش ماريوس سياركا، أن الحادث وقع على بعد عشرات الكيلومترات خارج الحدود البولندية.

وأوضح أنه "تم إنشاء مركز شرطة عملياتي في مقاطعة لوبوش للتنسيق وتبادل المعلومات مع السلطات الألمانية".

وقامت ثلاث مروحيات بإنقاذ بعض المصابين ونقلهم إلى مستشفيات قريبة، فيما تم نقل غير المصابين باستخدام الحافلات.

وكشف متحدث باسم مركز الشرطة في ألمانيا جورزوف فيلكوبولسكي، أن المصابين موظفون في شركة ألمانية.

من جهتها، أفادت الشرطة البولندية بأن المصابين جميعهم مواطنون بولنديون.

المانيا الحدود البولندية بولندا شاحنة لنقل البضائع الخطرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

سبب وفاة محمود بكري .. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

بفرمان كولر .. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

ترشيحاتنا

خلال شهر إبريل|المركزي للإحصاء: معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 31.5%

حجازي يكشف ضوابط اختيار وتعيين المعلمين في مصر.. تفاصيل

عودة الارتفاع.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 مايو

تباطؤ معدل التضخم السنوى في مصر إلى 31.5 %

الصواريخ المتعددة الروسية تدمر أسلحة أمريكية في زابوريجيا

موعد ومكان عزاء النائب محمود بكري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. أسباب غير متوقعة لمرض محمود بكري

تسبب في وفاة محمود بكري.. هؤلاء مهددون بـ الالتهاب الرئوي| اعرفهم

التفاصيل والفوائد| شهادة إدخار عقارية جديدة بـ 60 ألف جنيه مقدم واستلم شقتك

بعد إطلالتها الأخيرة .. صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بالجيم|شاهد

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ