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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

النائب طارق رضوان يلتقى سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان.. صور

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان يلتقى سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان

عقد  النائب / طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لقاء، مع السفيرة دافني بوريوم - سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان.

تناول اللقاء المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في مصر خلال الأعوام العشر الماضية والتي تسببت في بعض التحديات التي تشهد البلاد أثرها حتى الآن.

 

ومع اصدار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر ٢٠٢١ ، تقوم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمتابعة تطبيقها من قبل الأجهزة التنفيذية للدولة بالإضافة إلى العمل التشريعي اللازم لإنفاذها . بالتوازي ، قامت مصر بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والتي بموجبها تم اطلاق ما يقرب من ١٤٠٠ سجين وتم إعادة دمجهم مجتمعيًا مرة اخري . ثم تناول الحديث الإشارة إلى الحوار الوطني، الذي يعد أداة هامة لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان في مصر.

ودار اللقاء حول تحمَّل مصر مسؤولية كبيرة في مجال الهجرة غير الشرعية واللاجئين، وكذلك التصدي إلي محاولة تصدير الإرهاب من وإلى البلاد. ولتأمين حدودها، فإن مصر تحتاج إلى مبالغ طائلة، خاصةً في ظل وجود مناطق ملتهبة بالصراع في جميع أنحاء الجوار.

تناول اللقاء ،الإشارة الي تعديل قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي . ومن ناحية اخري، دور مصر في محاربة الإرهاب والهجرة الغير شرعية ومراكب الموت في عرض البحر الابيض المتوسط وكذلك استضافة اللاجئين علي ارض مصر واشادة منظمة اللاجئين التابعة للامم المتحدة بدور مصر في التعامل في هذا الملف.

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النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السفيرة دافني بوريوم سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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