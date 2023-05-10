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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزير التنمية المحلية: "مشروعك" ينفذ 204 آلاف مشروع باستثمارات 26 مليار جنيه

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"  أحد أهم برامج الوزارة لتحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات والمراكز والقري لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ مشيرًا إلى أن مشروعك ساهم خلال شهر أبريل 2023 في تنفيذ 700 ألف مشروع بقروض 200 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير حوالي ٩,٣ ألف فرصة عمل في جميع المحافظات .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يساهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب وزيادة الناتج المحلى ، لتعزيز القطاع الإنتاجي وزيادة المعروض من بعض المنتجات لسد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأوضح وزير التنمية المحلية  أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" منذ انطلاقه وحتي الآن بلغ أكثر من ٢٠٤ ألف مشروع ، بقروض تجاوزت 26,2 مليار جنيه ، ووفرت هذه المشروعات حوالى (1,6) مليون فرصة عمل ، لافتا إلى أنّ «مشروعك» يقوم باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج الى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به..

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن  "مشروعك" نجح في تحقيق أهدافه الأساسية  في توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة فى القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ورفع المستوى الاقتصادى للقاطنين فى المراكز والمدن والقري، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء علي الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

 

وزير التنمية المحلية مشروعك فرصة عمل المشروعات الصغيرة

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