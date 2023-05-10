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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 2200 جنيه فقط.. عرض على موبايل Realme

عرض على موبايل Realme
عرض على موبايل Realme بـ 2200 جنيه فقط

عقب انتهاء عيد الفطر المبارك ، تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات  هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف ريلمي Realme C30 الذي تم إطلاقه حديثا ويحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

ولحسن الحظ يقدم موقع Flipkart خصما قويا على هاتف Realme C30 ليصل سعره بعد الخصم 5999 روبية هندية أي ما يعادل تقريبا 2200 جنيه مصري.

عرض على موبايل Realme بـ 2200 جنيه فقط

مواصفات هاتف Realme C30

 

يأتي هاتف ريلمي Realme C30 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع  LCD، وبدقة عرض HD Plus،  بالإضافة إلى وجود نوتش في منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل.


يعمل هاتف ريلمي Realme C30، بمعالج من نوع UNISOC T612، كما سيتم توفير الهاتف الجديد من ريلمي بإصدارين مختلفين فيتصل ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجا بايت رام من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجا بايت من نوع UFS 2.2  أو ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت رام و ذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت.

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بالنسبة للكاميرا يضم هاتف ريلمي Realme C30 بكاميرا واحدة فقط بدقة 8 ميجابكسل، و كاميرا لالتقاط صور السيلفي بدقة 5 ميجابكسل، كما يقتصر على تقنية الجيل الرابع 4G، كما يدعم واي فاي أحادي النطاق و Bluetooth 5.0، بالإضافة إلى ذلك يتميز بمنفذ شحن MicroUSB ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر، وفتحة بطاقة MicroSD مخصصة. 
 
ويحتوى هاتف ريلمي Realme C30  بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، بالإضافة إلى دعم الهاتف للشحن السريع بقوة 10 واط.

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