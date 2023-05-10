عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أشرف العربي يشارك في قمة استثمار رواد الأعمال 2023 في أبو ظبي

قمة استثمار رواد
قمة استثمار رواد الأعمال 2023.

شارك د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي في فعاليات الدورة الـ 12 لملتقى الاستثمار السنوي تحت عنوان «قمة استثمار رواد الأعمال 2023.. الاستثمار في رواد الأعمال العرب والأفارقة» والتي تعقد في مدينة أبو ظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2023.

وخلال كلمته أوضح العربي أن القمة تعد فرصة للقاء صانعي السياسات ومؤسسات التمويل والمستثمرين من كافة دول العالم للدعم والتحفيز والترويج لتطوير أنظمة بيئية مواتية لريادة الأعمال والابتكار.

أشرف العربي: معهد التخطيط القومي يتطلع إلى حوار فعال مع المنظمات الدولية

وفد معهد التخطيط يزور معهد دراسات الاقتصاد الزراعي بفرنسا

ونبه العربي إلى وجود اختلاف وتفاوت في مستويات أنشطة ريادة الأعمال بين الدول بسبب الاختلاف في المعايير الاجتماعية والثقافية والمتغيرات الاقتصادية، منوهاً إلى أن الدول العربية تتحرك بخطى ثابتة نحو بناء النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال.

وأشار رئيس معهد التخطيط القومي إلى "الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية 2019 تحت عنوان: "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية"، الصادر بالتعاون بين معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط، والذي تناول بالعرض والتحليل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية المستدامة بالاقتصادات العربية، مسلطاً الضوء على أهم القضايا التي تناولها التقرير، والتي تتفق ومحاور الملتقى.

واستعرض العربي في كلمته، أهم التحديات المالية التي تواجه الدول العربية والتي تشمل قلة المعلومات المتوفرة حول الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يقلل من مصداقيتها المالية وقدرتها على الحصول على التمويل، وانخفاض مستويات الشمول المالي في الاقتصادات العربية، ما أدى إلى وجود معظم الشركات العربية الصغيرة والمتوسطة في القطاع غير الرسمي. 

كما أكد العربي على ضرورة تعزيز نظام ريادة الأعمال والابتكار البيئي بالعمل على تهيئة بيئة الاستثمار والتركيز على أدوات السياسة المالية والنقدية لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن الحكومات يمكن أن تلعب دورًا هامًا في إنشاء نظام بيئي موصل لريادة الأعمال والابتكار من خلال توفير حوافز مثل الإعفاءات الضريبية ومنح البحث والتطوير والدعم التنظيمي.  وشدد على أهمية تطوير البنية التحتية واستخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة باعتبارها أمرًا ضروريًا لنجاح الشركات الناشئة، مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وتطرق رئيس معهد التخطيط القومي في كلمته إلى الدور الذي يقوم به المعهد في خدمة منظومة ريادة الأعمال والابتكار من خلال البحوث والدراسات والتقارير وأوراق السياسات، وورش العمل، والتدريب المتخصص مثل دبلوم ريادة الأعمال والابتكار الرقمي، فضلاً عن وجود مركز متخصص في تحليل البيانات وتقديم الاستشارات.

هذا وينظم الملتقى اتحاد الغرف العربية وبرعاية جامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد/ أحمد أبو الغيط، وبالتعاون مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة اليونيدو في البحرين وملتقى الاستثمار السنوي AIM)). 

جدير بالذكر أن "قمة استثمار رواد الأعمال 2023" تهدف  إلى إنشاء منصة مخصصة للترويج لفرص الاستثمار القابلة للتمويل بقيادة رواد الأعمال أو الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الكلية من المنطقة العربية والقارة الأفريقية، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات من أفريقيا والمنطقة العربية حول وسائل تحفيز ريادة الأعمال والاستثمارات المشتركة، فضلاً عن مناقشة التحديات والفرص والمخاطر التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال والطريقة الأفضل للمضي قدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي.

 

معهد التخطيط القومي رواد العمال قمة الاستثمار مال واعمال اخبار مصر الدكتور أشرف العربى Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

عقده انتهى.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل إلى الترجي التونسي

موضوعات متعلقة

معهد التخطيط القومي يفتتح الدورة الثانية من برنامج تدريب العاملين بالصحة

ترشيحاتنا

من رموز الصحافة المصرية والعربية.. رئيس الشيوخ ينعى النائب محمود بكري

الأزمات تحاصر ميت عقبة.. شكوي جديدة ضد الزمالك بالفيفا بعد عقوبة أتشيمبونج

مايا مرسي: مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات القانونية لأجندة تمكين المرأة

مفاجأة.. 8 زلازل تضرب سوريا خلال 24 ساعة | تفاصيل

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث ملفات هامة

تصل إلى 10 آلاف دولار.. البحوث الزراعية: التمر المجدول قيمته التصديرية عالية|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب التنمر.. عارضة أزياء تدفع مبلغا طائلا لإطالة ساقيها في ألمانيا| صور

تستمر لشهور.. حشرات سامة تثير الذعر في بريطانيا.. ما القصة؟

بعين واحدة ووجه يشبه الإنسان.. ولادة جدي تثير الذهول في إندونيسيا| صور

بعد وفاة محمود بكري به.. أعراض صادمة للاتهاب الرئوي

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ