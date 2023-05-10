النقابة العامة للفلاحين تنعى النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ

نعت النقابة العامة للفلاحين ، النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ ، الذى وافته المنية منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض.

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، في بيان له: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء النقابة العامة للفلاحين وأعضاء مجلس النقابة أنعي المحترم النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ ، الذي توفي بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج طويلة ، رحم الله فقيدنا العزيز وغفر له ماتقدم وماتأخر من ذنبه وإنا لله وإنا إليه راجعون داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

كما تقدم نقيب الفلاحين بالعزاء إلى الاخ العزيز الكاتب الصحفي والنائب البرلماني مصطفى بكرى ، شقيق الراحل وإلى أسرته، داعيا الله أن يتغمد الراحل برحمته ويلهمنا وإياكم الصبر والسلوان.