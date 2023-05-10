قبل ماتشتري.. الفلاحين تكشف عن 18 علامة لاختيار عجل التسمين الجيد

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن اختيار العجل المناسب للتسمين يساهم في زيادة ربح المربي ، لافتا إلي أنه بالإضافة الي اختيار نوع العجل المناسب والوقت الافضل للشراء من حيث السعر تكون مواصفات العجل المناسبة هي العامل الاهم في الحصول علي أعلي ربح ممكن .



وأضاف أبوصدام خلال تصريحات له، أن أهم علامات العجل المناسب للتسمين أن تظهر عليه علامات الصحة ويتحرك بشكل طبيعي وياكل بشكل جيد ، وان يتراوح عمر العجل من 6 الي 10 شهور

كذلك سلامة جلد العجل وخلو الجلد من الافات والطفيليات وان يكون الجلد سهل الحركة عند الشد وناعم الشعر ، مع اختيار العجل ذو العيون اللامعة البراقة.



وأوضح أن يكون العجل طويل الجسم ذو راس كبير واسع الصدر خالي من الامراض ذو ارجل قوية وغليظة مستقيم الظهر.

وأشار عبدالرحمن إلي أن من العلامات المهمة عدم وجود إفرازات انفية بالعجل وأن يكون غير مصاب بالإسهال، خالي من الامراض وأن يكون الفم خالي من التقرحات وان يكون العجل واسع وعضل بين اأررجل الأمامية واسع الأرباع الخلفية ومستقيمة مكسو لحم البطن وليس له كرش كبير وتكون افخاذه مكسوة باللحم.

وأكد ابوصدام أن عمر العجل يمكن معرفته عن طريق فتح الفم والنظر الي القواطع من الاسنان فالاسنان يجب أن تكون سليمه ولبنيه وصغيرة الحجم في العمر الاقل من عامين وفي عمر عامين تظهر 2 من القواطع الكبيرة الدائمة وفي عمر ثلاث اعوام تظهر 4 من القواطع الكبيرة الدائمة وفي عمر اربع اعوام تظهر 6 اسنان من القواطع الدائمة وفي عمر خمس اعوام تظهر 8 اسنان من القواطع الكبيرة الدائمة وفي العمر أكثر من 6 اعوام تظهر كل الاسنان موجودة ودائمة وكلما تقدم الحيوان في العمر تبدأ الاسنان بالتاكل والانفصال عن بعضها فتري فتحات بين القواطع ثم تبدا تساقط الاسنان في العمر المتقدم.