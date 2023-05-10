مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة مدوية من العيار الثقيل بشأن استبعاد البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المشاركة في المباريات.

ويغيب برونو سافيو عن المشاركة في المباريات مع الأهلي مع السويسري مارسيل كولر منذ فترة طويلة في ظل تقارير تتحدث عن رحيله في الصيف.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية إن استبعاد برونو سافيو ليس فنيا فقط مشيرا إلى أن الأمر له شق آخر بعيدا عن وجهة نظر كولر.

وأضاف أن فريق بوليفار طلب استعادة برونو لكن يبدو أن المقابل المادي يقف عائقا أمام عودة اللاعب الذي سيرحل عن الأهلي في الفترة المقبلة.