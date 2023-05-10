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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص في حادث تصادم بكفر الزيات

كوبري الدلجمون بكفر
كوبري الدلجمون بكفر الزيات

شهدت مدينة كفر الزيات بقرية الدلجمون بكفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم مصرع شاب في حادث  تصادم سيارة ميكروباص وعربة كارو.

و أسفر عن مصرع شخص غرقا  داخل ترعة مجاورة بمحيط محل البلاغ وأصابة 3 اخرين وجري انتشال الجثة ونقل المصابين إلي مستشفي كفر الزيات العام.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات يفيد بورود بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وعربة كارو أعلي كوبري الدلجمون العلوي بدائرة المركز .
 

كما انتقلت الأجهزة الامنية وشرطة النجدة وقوة من مباحث مركز شرطة كفرالزيات برئاسة الرائد احمد شيحه الي موقع البلاغ .

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وكشفت التحريات من المعاينة الأولية وسؤال شهود العيان مصرع شاب غرقا في مياه ترعة الباجورية وإصابة 3 اخرين بعد أن صدمت سيارة ميكروباص عربة كارو  محملة بمخلفات القمح مما نتج عنه سقوط احد مستقلي العربة الكارو من أعلى الكوبري في المياه من شدة الاصطدام وإصابة 3 اخرين وجري انتشال الجثة ونقل المصابين إلي مستشفي كفر الزيات العام.

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ونجح  قوات الانقاذ النهري بمعاونة الاهالي في انتشال الجثة بعد ساعات من البحث عنها في المياه وتم نقلها بواسطة الإسعاف الي مشرحة مستشفى كفرالزيات العام

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وعلاج الضحايا .

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