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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقاذ حياة مريض يعاني من انسداد في شريان بالقلب داخل مستشفى الزقازيق العام

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء علي قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة، قام الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام بانقاذ حياة مريض ٤٥ سنه يعاني من أحتشاء بعضلة القلب تبعه توقف فى عضلة القلب وتم عمل انعاش قلب رئوي وإعطاء صدمات كهربيه للمريض.

كما تم دخول المريض لقسم القسطرة القلبية وعمل قسطره تشخيصيه تبين انسداد تام بالشريان الأمامي الأيسر (proximal Total LAD) وتم فتح الشريان ووضع دعامتين والمريض بحاله جيده ومستقره بالعناية المركزه تحت الملاحظة لحين تماثله للشفاء.

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قدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف على جراحات القلب والقسطرة القلبية، والدكتور جلال بليغ مدير المستشفى، ولجميع الطاقم الطبي المشارك في هذا العمل من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين، والخدمات المعاونة، لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك تحت قيادة الدكتور ياسر امين رئيس القسم، والدكتور السيد فرج المشرف الفني على القسطرة وفريق العمل والدكتور محمد زردق استشاري القلب والدكتور حسام عطيه استشاري القلب والدكتور باسم امين طبيب مقيم القل ومستر عبد الرحمن محمد تمريض القسطرة  ، ومستر عماد حمدي فني القسطرة.

استشارى القلب الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيس

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