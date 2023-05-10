عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استمرار فعاليات مبادرة طبلية مصر بالمتحف القومي للحضارة المصرية

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية

في إطار الدور الثقافي والمجتمعي للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، لرفع الوعي الثقافي والأثري لكافة فئات المجتمع، نظم المتحف محاضرتين ثقافيتين،  وذلك ضمن الفعاليات التراثية لمبادرة "طبلية مصر"، والتي أطلقها المتحف في فبراير الماضي لتوثيق التراث الغذائى المصرى والترويج لأهم المأكولات الشعبية المصرية.

وشهدت المحاضرات إقبالا كبيرًا من الدارسين والباحثين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة، والمهتمين بالحضارة المصرية، وعلوم الآثار.

واستهل الدكتور ميسرة عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية فعاليات اليوم بكلمة ترحيب بالحضور، مؤكدا على حرص المتحف على احتضان  هذه المبادرات والتي تأتي ضمن استراتيجية المتحف لتنظيم العديد من البرامج التوعوية والمبادرات المجتمعية التي تلعب دورا هاما  في تعميق روح الولاء  والانتماء والشعور بالهوية الثقافية والتعريف بالحضارة المصرية العريقة، وتفعيلا لدورها في حماية الموروث الثقافي والحضاري  لمصر.

وألقت الدكتورة منة الدري مدرس النباتات الأثرية بكلية الآثار جامعة عين شمس، المحاضرة الأولى تحت عنوان "محطات في تاريخ المطبخ المصري "، تحدثت خلالها  عن المأكولات المصرية عبر مختلف العصور بداية من المصرى القديم وحتى العصر الحديث، وكيف عرف المصريون اﻷوائل  زراعة العديد من الخضراوات كالبازلاء والثوم والبصل والخس، والفواكه كالتمر والتين والعنب والرمان، وصناعة أكلات ومشروبات بعضها مستمر ونتناوله حتى الآن.

وجاءت المحاضرة الثانية، تحت عنوان "حصاد الآلهة ..الطعام و احتفالات الحصاد في مصر القديمة"، والتي ألقاها الدكتور ميسرة عبد الله، حيث سلط خلالها الضوء على الديانات والعادات الغذائية والزراعية لدى المصرى القديم، وفيضان النيل وأهميته فى مصر منذ العصور القديمة بالإضافة إلى استعراض احتفال المصرى القديم به كعيد سنوي، والدور الهام للزراعة في الاستقرار ونشأة الحضارة المصرية القديمة، وأشهر المحاصيل الزراعية التي تميزت بها مصر القديمة والتى كانت تقدم كالقرابين للآلهة ،وارتباط الأديان بحرفة الزراعة .

ويذكر أن مبادرة “طبلية مصر”، تهدف إلى حماية التراث الشعبي من المأكولات وإحياء الموروثات من الأطعمة الشعبية، كأحد أنواع التراث غير المادي لحمايته من الاندثار، وذلك من خلال تنظيم عدد من المحاضرات والفعاليات وورش العمل عن أهم  الأكلات الشعبية التراثية المصرية
 

IMG-20230510-WA0002
IMG-20230510-WA0002
IMG-20230510-WA0003
IMG-20230510-WA0003
IMG-20230510-WA0005
IMG-20230510-WA0005
IMG-20230510-WA0004
IMG-20230510-WA0004
للمتحف القومي للحضارة المصرية طبلية مصر المأكولات الشعبية الهوية الثقافية الحضارة المصرية الدكتور ميسرة عبدالله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

تصل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة فى هذا الموعد

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم

ترشيحاتنا

أيام قليلة .. استورد بيجو 3008 الـ SUV بـ168 ألف جنيه

التعاون الدولي تكشف تفاصيل الشراكة مع الأمم المتحدة للتعاون في التنمية المستدامة

عائشة بن أحمد تكشف سر تخوفها من الزواج

زيت وسكر ومكرونة.. زيادات جديدة في بطاقات التموين للمواطنين | تعرف عليها

سوزوكي بالينو الهاتشباك زيرو بـ 800 ألف جنيه

بعد شكوى على فيس بوك.. الأمن يداهم تجار المخدرات في كعابيش بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

وفاة الأسترالية المرشحة للقب ملكة جمال الكون .. ماذا حدث لها؟

بسبب التنمر.. عارضة أزياء تدفع مبلغا طائلا لإطالة ساقيها في ألمانيا| صور

فيديو

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ