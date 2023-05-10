مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. وذروة الموجة الحارة في هذا الموعد|أخبار تهمك

الذهب .. نشر موقع صدى البلد، اليوم الأربعاء 10-5-2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، و حالة الطقس، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب، و أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 10-5-2023.



سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3914 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2550 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2186 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 20400 جنيه.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء:

سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.96 جنيه للبيع، و33.84 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.03 جنيه للبيع، و38.89 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.02 جنيه للبيع، و100.50 جنيه للشراء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 مايو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة ما بين الـ 3 و4 درجات مئوية بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، وامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، حيث من المتوقع استمرار هذه الأجواء حتى مطلع الأسبوع المقبل، وتصل ذروة الارتفاعات غدًا الخميس.

العظمى الصغرى

القاهرة 33 - 21

الإسكندرية 26 - 17

الإسماعيلية 33 - 18

الأقصر 37 -19

قنا 37 - 19

سوهاج 37 - 21

المنيا 35 - 22

الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا النصف الثاني من فصل الربيع، حيث تبدأ درجات الحرارة الارتفاع تدريجيا خاصة خلال فترة النهار .

وأشارت إلى أن البرودة من الممكن أن تكون خلال فترات الليل، خاصة فترة الليل المتأخر أو فترة الصباح الباكر.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، أننا من الممكن أن نتأثر بموجات ارتفاع فى درجات الحرارة، يكون تكرارها أكثر من موجات انخفاض درجات الحرارة، موضحة أن اليوم هناك ارتفاع فى درجات الحرارة عن الأيام الماضية على أغلب محافظات الجمهورية بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات، وتصل العظمي نهارا على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، و26 درجة على السواحل الشمالية.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع تكون غدا الخميس، لأن العظمى تصل إلى 32 إلى 33 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبري، و40 درجة على جنوب الصعيد، نظرا لتأثرنا بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية، وبالتالي نشعر بالأجواء الحارة بالنسبة للمحافظات الشمالية، خاصة القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

