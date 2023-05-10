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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

باحث مصري: إجراءات تسجيل براءات اختراع معقدة ونحتاج لتسهيلات

براءات الاختراع
براءات الاختراع

قال الدكتور محمود يحيى الحاصل على ذهبية معرض جنيف الدولي، إنه فيما يخص الحصول على براءة اختراع وحقوق الملكية الفكرية، يمكن القول أنه بالفعل هناك معاونة في الحصول على حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع وتسجيل علامات تجارية وحق المؤلف وخلافه في مصر، ولكن بالنسبة لبراءة الاختراع يعيبها المدة الطويلة من تقديم طلب البراءة وحتي المنح التي تبلغ مدتها من 3 سنوات وحتى مدد أطول من ذلك بكثير مما يجعل البعض يعزف عن تسجيل براءات الاختراع.

 

وأوضح أنه كذلك التكلفة الضخمة لتسجيل براءة اختراع بدولة واحدة خارجيا حيث تصل التكلفة إلى 10 الالاف دولار وهي تكلفة خرافية لا يقدر على تحملها المخترع حتى يتمكن من السير في إجراءات تسويق اختراعه بالخارج لتحقيق عائد للدولة من العملة الأجنبية، والتي تستلزم من الدولة تقديم الدعم المادي المباشر لسداد رسوم تسجيل وتجديد البراءات بالخارج".

 
وأضاف يحيى لـ صدى البلد: "المعضلة الأكبر عدم الاعتراف بالملكية الفكرية في مصر كرأس مال ابتكاري للشركات المالكة لها، وبدلاً من ذلك، يتم التركيز فقط على الأصول الرأسمالية العادية من أراضي ومباني والآلات وخلافه كقيمة للشركة، حيث يتطلب إنتاج الملكية الفكرية الإنفاق العالي على التكنولوجيا والأبحاث والتطوير والتسجيل والإجراءات القانونية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف تشغيل الشركة، وفي المقابل لا يوجد عائد حيث لا يتم الاعتراف الا بالأصول الثابتة للشركة كقيمة سوقية على عكس ما هو بالدول المتقدمة التي تصل قيمة الملكية الفكرية بها إلى 75% من قيمة الشركات مثل الولايات المتحدة والدنمارك" .

 

حقوق الملكية الفكرية عرض جنيف الدولي الملكية الفكرية براءات اختراع

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