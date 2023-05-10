الخارجية الفلسطينية: "نتنياهو" يحاول استرجاع شعبيته المفقودة بدم شهدائنا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الهمجي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبرته محاولة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاسترجاع شعبيته المفقودة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن نتنياهو يستغل الغطاء والحماية اللذين توفرهما بعض الدول الغربية، لمواصلة خرق القانون الدولي، والتعدي على المواطنين الأبرياء، واغتيال الأطفال والنساء.

وأضافت "يبدو أن نتنياهو لن يتراجع عن هذا الهدف من خلال استفزاز رد عسكري يوفر له الحجة المطلقة والمدعومة غربيًا، لإسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا".

