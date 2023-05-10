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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عزالدين ثابت يستعد لبطوله العالم للكبار لرفع الأثقال سبتمبر المقبل

صدى البلد

يستعد عز الدين ثابت، لاعب المنتخب المصري لرفع الاثقال، لبطولة العالم للكبار، والمقرر اقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل، في المملكة العربية السعودية.


وتوج عز الدين ثابت، لاعب نادي الكهرباء لرفع الأثقال ومنتخب مصر، بجائزة كأس أحسن لاعب في بطوله الجائزة الكبرى، والتي اقيمت في الدنمارك مؤخراً.


وحقق "ثابت" المركز الاول في بطولة الجائزة الكبرى، محققاً إنجازًا جديداً لرفع الأثقال المصرية، بعدما واصل تألقه ببطولة العالم للشباب في رفع الأثقال وفوزه بميداليتين برونزية فى النتر والخطف والمجموع.


ونجح ثابت في منافسات وزن تحت 96 كيلو جرامًا، وذلك عقب رفعه مجموع أوزان 359 كيلو جراما فى بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب.


من جانبه، أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة للاعبي منتخب مصر للشباب لرفع الأثقال والجهاز الفني على هذه النتائج المميز والأداء المشرف واستمرار تحقيق النتائج المشرفة والمميزة لرفع الأثقال المصري والتي تؤكد أنها على الطريق الصحيح ومسيرة ناجحة لحصد مزيد من البطولات وتحقيق مزيد من الإنجازات.


وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على تميز أبطال وبطلات مصر فى رفع الأثقال، وقدرتهم على الفوز بمختلف البطولات، مبيناً أن مصر زاخرة بالمواهب فى رياضة رفع الأثقال، وتحرص الوزارة على رعايتهم وصقل قدراتهم بالتعاون مع الاتحاد المصرى لرفع الأثقال برئاسة محمد عبدالمقصود.


في المقابل، أشاد  محمد عبد المقصود، بما  قدمه أبطال مصر بالبطولة، وبالدعم اللامحدود من قبل وزير الرياضة  الذي يدعم  الاتحاد ويحرص دائماً علي حل مشاكله، لافتاً إلى أهمية برنامج  الوزارة "المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي"، والذي ساهم في اكتشاف مواهب رائعة تستحق فرص حقيقية، مشيراً إلى أنه لولا هذا المشروع لما استمرت رياضة رفع الأثقال المصرية  بنفس القوة بعد فترة إيقاف استمرت لعامين .

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