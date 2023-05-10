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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رعب في إسرائيل.. صافرات الإنذار تدوي في كل مكان والمستوطنون يهربون

أرشيفية
أرشيفية

تشهد العديد من المناطق داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، حاليا، إطلاق وابل من الصواريخ تجاهها انطلاقا من قطاع غزة، مما دفع أعداد كبيرة من المستوطنين للهروب من مناطقهم.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد أصيبت مستوطنة نتيجة قصف صاروخي من قطاع غزة على مدينة أسدود المحتلة.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، تم اعتراض صورايخ كثيفة على يافا المحتلة وتل أبيب ورامات جان، كما دوت صفارات الإنذار في حولون وبات يام وسط فلسطين المحتلة.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن حركة الملاحة الجوية تعطلت في مطار بن غوريون، نتيجة إطلاق الصورايخ الكثيف على تل أبيب.

كما أفادت القناة 14 العبرية بسقوط صاروخ على منزل في مستوطنة سديروت شرق قطاع غزة.

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