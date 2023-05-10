طرد والد هالاند من مقصورة ملعب سانتياجو برنابيو.. شاهد

تعرَّض ألف هالاند، والد إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، للطرد خلال مباراة فريق نجله ومضيفه ريال مدريد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم التعادل (1-1) نتيجة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب، يوم الأربعاء، في معقل السيتيزنز ملعب "الاتحاد".

وقالت تقارير صحفية إسبانية، إن والد هالاند تم طرده من منطقة كبار الشخصيات في ملعب سنتياجو برنابيو، بعد مناوشاته مع المشجعين ورمي الطعام عليهم.

وسيحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي، يوم الأربعاء المقبل على ملعب الاتحاد، في مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا.