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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| بدء إجراءات التحويل للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية السبت.. والحوار الوطني يفتح ملف التعليم الفني

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

السبت.. بدء إجراءات التحويل للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية

أكد الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام الدولة المصرية بكافة جهاتها المعنية، بالتيسير على الطلاب المصريين الدراسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية، والموافقة على استكمال دراستهم في الجامعات الخاصة والأهلية؛ حرصًا على مستقبلهم الدراسي، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها هذه البلاد.

 

تنفيذ حملات توعوية للشباب الجامعي للتعريف بخطورة الإدمان

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، بحضور د.أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد ود.جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسادة أعضاء المجلس، وذلك برحاب جامعة بورسعيد.


المبتكر محمود جلال يوضح متطلبات العصر الحديث للبحث العلمي المصري

قال الباحث والمبتكر المصري الدكتور محمود جلال إن علوم والتكنولوجيا والابتكار من مجالات العمل الرئيسية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs)، والتي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحرك أجندة التنمية العالمية الأكثر طموحًا.

 

محمود محيي الدين: يجب المشاركة مع الجامعات الرائدة في الهند وإندونيسيا
منحت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وبحضور مجلس الجامعة، الدكتوراه الفخرية للدكتور محمود محيي الدين، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العلمي الحادي عشر، في نسخته الحادية عشرة تحت عنوان "اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل"، والذي ينعقد اليوم، الأربعاء، وغدا، الخميس، 10 و11 مايو، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات والوزراء.


الحوار الوطني يفتح ملف التعليم الفني .. كيف نجحت الدولة في تطويره؟|تفاصيل

يعد “التعليم الفني” من أبرز المحاور التي يهتم الحوار الوطني بإلقاء الضوء عليها ضمن المحاور التي يتم مناقشتها في قضية التعليم، بإعتباره أحد أهم الأعمدة الرئيسية في جودة الإنتاجية وسرعتها والترويج لها بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.


في الملاعب.. تدريبات بدنية للفائزين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

تنطلق اليوم فعاليات اليوم الثاني من التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم.

 

حجازي يكشف ضوابط اختيار وتعيين المعلمين في مصر.. تفاصيل
 أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اختيار المعلمين وتعيينهم في مصر يمر باختبارات وتدريبات متعددة لضمان امتلاكهم للمهارات التربوية والتكنولوجية والثقافية.

 

وكيل تعليم الأقصر يشهد حفل تخرج مدارس النيل الدولية
 شهد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاقصر حفل التخرج الذي تقيمه مدارس النيل الدولية (فرع الأقصر).

 

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