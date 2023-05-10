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رئيس التحرير
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تعليم

محمود محيي الدين: يجب المشاركة مع الجامعات الرائدة في الهند وإندونيسيا

الخبير الاقتصادى
الخبير الاقتصادى العالمى محمود محى الدين

منحت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وبحضور مجلس الجامعة، الدكتوراه الفخرية للدكتور محمود محيي الدين، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العلمي الحادي عشر، في نسخته الحادية عشرة تحت عنوان "اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل"، والذي ينعقد اليوم، الأربعاء، وغدا، الخميس، 10 و11 مايو، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات والوزراء.

وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة تفخر بمنح الدكتور محمود محيي الديني الدكتوراه الفخرية بموافقة أعضاء مجلس الجامعة.


من جانبه، عبر الدكتور محمود محي الدين،  المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عن سعادته بمنح الجامعة الدكتوراه الفخرية، وأكد أن جامعة عين شمس، تبنى على قواعد أعمدة صروح العلم والمعرفة، موضحا أن جامعة عين شمس تتميز بأساتذتها وأطبائها المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية وغيرها من المجالات المجتمعية.

 

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جامعة عين شمس تمنح الدكتوراة الفخرية لـ محمود محيي الدين

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انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة عين شمس


وقال الخبير الاقتصادى العالمى: “كل التقدير لجامعة عين شمس قلعة المعرفة التى برعت فى علوم الفلك والطب، وكان من نبهائها أمنحتب”.

وأضاف أنه منذ عدة أسابيع تعرض لإصابة فى مفصل الركبة فبراير الماضى، حظي بعدها برعاية الفريق الطبى بمستشفى عين شمس التخصصى فكان لتشخيصهم الدقيق والعلاج الفضل فى التحسن والشفاء  .

وتابع: “علينا أن نستعد للعالم الذى تتغير معطياته يوما بعد يوما، نحن فى عالم جديد متعدد الأقطاب بكل ما يترتب على ذلك من آثار، فالعالم اليوم بصدد نظام جديد تتشكل قواعده السياسية والاقتصادية وفقا لقدرات تعامل دوله”.

وأشار إلى أن ما يشهده العالم اليوم من أزمات متلاحقة ما هى إلا أعراض لتغيرات شديدة الأثر تؤدى لتغيرات متلاحقة فى الـنظمة الاقتصادية يتطلب التعامل معها موارد ضخمة وتوجها مختلفا فى أولويات السياسة العامة، لافتا إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على الحياة والنظام الاقتصادى، ما يستلزم التصدى لها.

ووجه نصيحة قائلا: “لا بد من المشاركة مع الجامعات الرائدة فى آسيا، ومنها الهند وإندونيسيا وغيرها، على ألا يكون ذلك على حساب العلاقات مع الغرب، فالمستقبل عند دول الشرق فى الصين ومحيطها”.

واختتم كلمته قائلا: “الأمم فى سباق مستمر لا يتوقف للحظة ولا مجال للصدارة فيه لمن يتخاذل، فالتقدم اختيار وإرادة، تحية لأهل العلم وطلابه فى جامعة عين شمس وكل من عزم على الاستثمار فى البشر تعليما وثقافة وبناءً”.

يذكر أن الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين، صاحب شهرة دولية واسعة، وهو المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي Cop-27.

وتقلد “محيي الدين” أرفع المناصب الدولية والمحلية، من بينها دوره كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

كما تقلد منصب مدير البنك الدولي كأول مصري وعربي يشغل هذا المنصب الرفيع، وتولى مسئولية وزارة الاستثمار في مصر في الفترة من 2004 وحتى 2010.

قدم عشرات من الأوراق البحثية والدراسات بلغ عددها أكثر من 75 ورقة بحثية ودراسة منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والتمويل العقاري، والإصلاح المالي، وتحليل أداء أسواق المال، والرقابة المصرفية، وغيرها.

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