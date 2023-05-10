انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة عين شمس

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة عين شمس بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و تمنح الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات، ومجلس الجامعة، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون قطاع الصحة،

الدكتوراه الفخرية للدكتور محمود محي الدين، وذلك على هامش افتتاح المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة عين شمس.

و تشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر لمدة يومين مراسم منح الدكتوراه الفخرية للدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومدير الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وقال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي، والدراسات العليا، ان المؤتمر يناقش عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها اقتصاد المعرفة، و هو أن يتم تحويل التعليم والمعرفة إلى إنتاج.

جامعة عين شمس

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