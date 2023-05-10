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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تمنح الدكتوراة الفخرية لـ محمود محيي الدين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة عين شمس بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات، ومجلس الجامعة، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون قطاع الصحة.

وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر لمدة يومين مراسم منح الدكتوراه الفخرية للدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومدير الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

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انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة عين شمس

أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن الدكتور محم د محي الدين له العديد من الانجازات حيث ساهم في دفع جهود المؤسسات المالية والدول لتحقيق أهداف التنمية و القضاء على الفقر، بالإضافة لجهوده في تمويل التنمية و التعاون مع المؤسسات و المنظمات الدولية، مشيراً  إلى مهام متنوعة أنجزها الدكتور محمود محيي الدين خلال مناصبه المختلفة التي تولاها على مدار سنوات عمله. 

وقال محمود المتيني، أن المؤتمر يمتد ليومين تناقش كافة الرؤى و الحلول و التحديات الغير مسبوقة، موضحا ان التحديات تشمل التغير المناخي و الاوبئة الي جانب تحدي عدد من الموضوعات مجابهة الفقر، موضحا ان التحديات تستلم تكاتف الجميع لمواجهتها، موضحا أن رؤية الجامعة نحو المؤتمر هو اقتصاد المعرفة و إيجاد الحلول الممكنة للارتقاء.

وقال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي، والدراسات العليا، إن المؤتمر يناقش عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها اقتصاد المعرفة، و هو أن يتم تحويل التعليم و المعرفة الي إنتاج.

يذكر أن الخبير  الاقتصادي  العالمي الدكتور محمود محيي الدين، صاحب شهرة دولية واسعة  و هو المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي و رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCop-27 .

تقلد أرفع المناصب الدولية والمحلية من بينها دوره  كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة .
كما تقلد منصب مدير البنك الدولي كأول مصري وعربي يشغل هذا المنصب الرفيع.
وتولى مسؤولية وزارة الاستثمار في مصر في الفترة من ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٠.
قدم عشرات من الأوراق البحثية والدراسات بلغ عددها أكثر من 75 ورقة بحثية ودراسة منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والتمويل العقاري، والإصلاح المالي، وتحليل أداء أسواق المال، والرقابة المصرفية، وغيرها.

جامعة عين شمس

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ؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي الأمم المتحدة للتغير المناخي التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي

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